Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõu Pille Tammpere selgitusel on aparaadist südame äkksurma korral suur abi. «Kasutamine on tegelikult üsna lihtne, kuna häält tegev AED juhendab väga hästi, mida tegema peab,» sõnas ta.

«Kui kellegi puhul on kahtlus, et süda on seiskunud, tuleks esmalt helistada hädaabinumbrile 112 ja alustada seejärel elustamisvõtetega, millest üks olulisemaid on südamemassaaž. Ellujäämise tõenäosust suurendab ja hilisemale taastumisele aitab oluliselt kaasa, kui julgetakse ka AED-aparaati kasutada ning selle abil elektrišokk anda,» selgitas Tammpere.