Jaak Mae, SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige:

«Valmistume võistlusteks. Radade ettevalmistused ja hooldused on suures plaanis tehtud, lisandus pealtvaatajatele tunnel Tordikarpi, sportlastele tuli seoses sellega paar tõusumeetrit lisaks. Praegu toodame kunstlund radadele, et need kevadeni heas seisukorras oleksid. Vahetu ettevalmistus jääb võistluste-eelsetesse nädalatesse. Töödega oleme graafikus.