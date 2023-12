Põlva spordiveterani aasta kulges kui Ameerika mägedel

Tagel on mees, kes kohe üldse paigal püsida ei malda. Seda kinnitab kas või see, et vanahärra tegi tänavu kaasa ligi 60 jooksuvõistlusel, millest vaid kaks leidsid aset tema kodumaakonnas. Neist seitsme puhul oli tegu poolmaratoniga ehk läbida tuli 21,1 kilomeetrit. Ning ikka ja jälle oli ta jooksudel oma vanuseklassi M80+ võitja. Tihti sai ta ka jooksu vanima osaleja auhinna.