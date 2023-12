Trahvide hulk langes pea poole võrra

Kümne kuuga on alustatud täitemenetlus 6228 politsei määratud trahvi nõudes ning aasta lõpuks jääb täitemenetluste arv ilmselt mullusele alla. Viimaste aastate suundumus on, et trahvide ja muude politseinõuete täitmiseks alustatud täitemenetluste arv väheneb.