Valga poodide juurde tulevad elektriautode laadijad

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul on terviklik laadimistaristu elektriautode kasutuselevõtu seisukohast olulise tähtsusega. "Mida rohkem on elektriauto kasutajaid, seda suurem on nõudlus laadimislahenduste järele. Enefit Voltis keskendume lisaks võrgustiku suurusele ka tugevale katvusele, mis võimaldaks inimestel murevabalt liikuda üle elektriautode peale. Täna kuulub meie võrku Eestis ligi 200 laadijat, millele on lähiaastatel oodata jõudsalt lisa. Lisaks Eestile arendame laadimisvõrku ka Lätis, Leedus ja Poolas," ütles Pääbo.