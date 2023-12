Ääremaal elektrita: «Sõidan mobiililevi piirkonda ja kuulan laulu, et hetkel on liin hõivatud»

Otepää vallas Miti külas elav Kalev Lõhmus lausus, et tal oli hiljuti elekter ära umbes kolm ja pool päeva, täpsemalt 82 tundi. Hiljuti tuli see küll tagasi, aga anomaaliatega, vool ei ole stabiilne, see aga võib elektriseadmetele kahju teha. «Keldris näiteks võbeleb vool, pirn laes võbeleb, siis vahepeal kustub ära, siis tuleb tagasi. Teisel korrusel on täitsa korralik vool. Pean vist elektrikuks ka hakkama, testri muretsema, pinget mõõtma.»