Pühapäevast ilma kujundab arktilistelt aladelt saabuv külm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva kohatiste selgimistega pilves ilm. Peamiselt saartel ja rannikualadel sajab kohati vähest lund. Paiguti tekib udu ja on jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel valdavalt idakaaretuul 2–8 m/s. Külma on 7–13, kohati 17, rannikul paiguti 2–5 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Kohati võib vähest lund sadada. Paiguti on udu, kuid enamasti on nähtavus hea. Külma on 7–11 kraadi.

Pühapäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm ja kohati sajab lund. Hommikul püsib paiguti udu ja on jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Külma on 5–11, rannikul paiguti 1–3 kraadi.