Segakoori Rõõm pidu Valgas tõi kaasa üllatusi

Tegu on selles mõttes omapärase kollektiiviga, et iga laulu esitamise ajal ei seisa selle ees dirigent. See on nii sellest saati, kui koori asutaja ja kauaaegne dirigent Sirje Päss tervislikel põhjustel elu veidi rahulikumalt võtma hakkama pidi. Aga koori kui oma lapsukesega suhtleb ta tihedalt siiani, ka laupäevasel peol juhatas ta mitut laulu. Üht laulu juhatas ka koori kunagine abidirigent Reet Laanoja.