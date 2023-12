GALERII ⟩ Põlvamaalased läbisid tantsides kolme kilomeetri pikkuse teekonna

Martti Rõigase tõdemusel lubab jõuluimedel lubab juhtuda just üheskoos loodud headus, mida võiks jaguda ka ülejäänud aastasse, lausa igasse argipäeva. «Kuigi jõuluaeg on andmise aeg, soovin, et te ei unustaks ka iseennast. Sest kui meis endas valitseb hingerahu, tänutunne ja soojus, on meil, mida teistele edasi jagada.»

Toomas Nigola märkis, et advendiküünalde võlu on just selles, et nad on väikesed ja haprad, aga neid on palju ja koos moodustavad nad ilusa terviku. «Samamoodi on ka meie, inimestega. Mida rohkem väikeseid heategusid on, seda helgemaks maailm muutub. Seepärast ei pea olema tingimata prožektor, vaid on tore, kui saame olla väikesed jõulutuled.»