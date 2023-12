Arved Breidaks: lumi ei tule kunagi ootamatult

Lumega on Eestis kummaline lugu, et kui see detsembriks maha ei saja, algab üha süvenev ohkimine eesootavate mustade jõulude pärast. Aga kui lumeveskid novembri lõpus ikkagi jahvatama pääsevad, saabub otsekui kergemat sorti šokk. Kuhu see valge ollus nüüd korraga ära mahutada, et inimene oma elu elada saaks?