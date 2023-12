Valgamaal Koobassaare külas elav Tarvo Arumäe sõnas, et jama hakkas pihta neljapäeval, 23. novembril. Siis oli laupäevani olemas kolmest faasist üks ja see ka kõikuva pingega. Laupäeval läks vool täielikult ära ja jäi ära teisipäeva õhtuni. Kolmapäeval tuli vool tagasi, ent öösel kadus taas ja oli ära esmaspäevani. Kolmapäevasest taastumisest oli mehe sõnul siiski palju abi. «Suutsin nädalaga kogunenud musta pesu ja nõud ära pesta. See oli ka kõik,» ütles Arumäe, kelle sõnul teeb olukord kolme väikse lapsega majapidamises igapäevatoimingud väga keeruliseks.