Võru maakonna jõulueelne näitusmüük jõudis taas riigikokku

Traditsioon sai alguse 23 aastat tagasi ning seni on seni ära jäänud vaid ühel korral. Peale riigikogu hoonele toimus näitusmüük mitmendat korda ka nii-nimetatud «superministeeriumis» ehk ministeeriumite ühishoones.

Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul pakub näitusmüük Võru maakonna käsitöölistele ja toidutootjatele ainulaadset platvormi, et enda kaupa müüa ja tutvustada. Riigikogu liikmete jaoks on see aga Tootsi hinnangul suurepärane võimalus osta endale võrumaiseid jõulukingitusi.

Näitusmüügi kuulutas avatuks Riigikogu esimees Lauri Hussar. Võrumaa juurtega Hussar viitas oma tervituskõnes, et traditsiooni hoitakse elus edaspidigi ning kolme aasta pärast täitub sel juba veerand sajandit. «Te toote meile lume ja jõulumeeleolu,» sõnas ta ning lisas, et tema arvates on just Võru maakonnas enim jõulutunnet.

Näitusmüügist vähemoluliseks ei nimetanud Hussar ka Võru maakonna kohalike omavalitsuste esindajate ringreisi Tallinnas: «Mul on väga hea meel, et koos käsitööga tulevad siia riigikogusse alati ka Võrumaa omavalitsusjuhid, et riigikogu liikmetega arutada ja leida lahendusi Võru maakonna arenguks,» ütles Hussar.

Riigikogu liikmed said Võru maakonna käsitöölistelt ja toidutootjatelt kingituseks ka meepurgi.

Võru maakonna esindus ministeeriumite ühishoones. Foto: Võrumaa arenduskeskus

Ettevõtmisest 19 korral osa võtnud Jaanus Mark ütles, et kuigi näitus-müügi formaat on jäänud paljuski samaks, on seda aastate jooksul jõudsalt edasi arendatud.

Marki sõnul võeti esimesel korral kaasa vaid kohalikku käsitööd: «Meenub esimene kord, kui Riigikogus Võrumaa käsitöönäitus-müügi traditsioonile alguse panime. Enam kui paarkümmend aastat tagasi olime kohal vaid Rõuge valla käsitöömeistrite toodanguga ning toidukraami polnud kaasas üldse.»

See aga muutus kiiresti ning järgmisel korral oli valik mitmekesisem ning kaasati kõiki maakonna omavalitsusi. «Kui tänast pilti vaadata, siis on erinevus algusaastatega väga suur. Põnevad käsitöötooted ja mõnusad maitseelamused küll purgis, kotis või pudelis on seadustetemplis toimetava rahva iga-aastased lemmikud,» nentis Mark.

Käsitöö, hoidiste ja talutoodangu kogumist vedasid eest Võrumaa arenduskeskus, toiduvõrgustik Uma Mekk, Seto Käsitüü Kogo, Vana-Võromaa Käsitüü ja Seto Küük.