«Meie koolis ei ole õnneks hetkel palju koroonasse nakatunuid. Mõned inimesed küll on, aga suurt puhangut õnneks pole,» sõnas Tsirguliina kooli direktor Liina Aan ja lisas, et vähemalt praegu jätkub neil tavapärane õppetegevus, kuna õpilased on suuremas osas terved.

Küll on aga haiguslehel mitu Tsirguliina kooli õpetajat, mistõttu on tundide asendusi omajagu. «Puuduvaid õpetajaid asendavad oma maja inimesed. Küll aga oli meil esmaspäeval õpetajatega arutuse all teema, et kui veel õpetajaid rivist välja langeb, siis on oleme sunnitud teise ja kolmanda kooliastme õpilased distantsõppele jätma, sest asendusõpetajaid ei jagu piisavalt,» tõi Aan välja.