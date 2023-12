GALERII ⟩ Noored avastasid enda jaoks uusi valikuid

Põlva gümnaasiumi 11. klassi õpilane Eleri Piho märkis vahetult pärast Estonian Business Schooli (EBS) boksi külastamist, et tal kerge huvi ettevõtluse vastu on, aga ei ole päris kindel, kas see just tema teema on. Peamiselt külastas koolide esindusi, mõnest boksist aga läks ka mööda. «Kuna ma ei tea, mida teha tahan, siis vaatan kõike. Nii humanitaar- kui reaalvaldkonnas huvitab mind miski, aga ma ei kaldu kindlalt ühe poole,» lausus ta.