Autovaraste seas on kõige populaarsem Saksa autotooja looming

Tänase seisuga on sel aastal Kagu politseijaoskonna territooriumil registreeritud 24 sõidukiga seotud vargust: Valgamaal kaheksa, Põlvamaal seitse ja Võrumaal üheksa. Kõige enam on teatatud Volkswageni vargustest, mida on kokku üheksa, järgnevad Audi nelja ja Chrysler kahe vargusega. Ülejäänud markide osas on mõned üksikud juhtumid, nagu BMW, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Seat, Toyota, VAZ ja Volvo.