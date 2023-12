Võrus peeti invaspordi boccia-turniir

Boccia on täpsuspallimäng. Sel spordialal võistlevad füüsilise puude tõttu ratastoolis inimesed rahvusvahelisel tasemel. Algul töötati see mäng välja inimestele, kes kannatavad laste tserebraalparalüüsi all, kuid nüüd mängivad seda kõik, kel on probleeme motoorikaga. 1984. aastast on see paraolümpiamängude spordialade hulgas.