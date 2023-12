Lõuna-Eesti arvutikelm pettis Austraalia pankade klientidelt raha välja

«Võrdlemisi sarnase mustriga kelmuseid pannakse Eesti inimeste suhtes toime iga päev. Varem või hiljem võib Eesti või mõne teise riigi uurimine viia kahtlustatavani, kes selliste õngitsusjuhtumitega seotud on. Praegusel juhul jõuti Eestis tegutsenud inimesteni, kelle motiiv oli süüdistuse järgi rikastuda läbi Austraalia pankade klientide andmete ärakasutamise. Ei ole välistatud, et mõni teine riik jõuab nii-öelda Eesti suunal tegutsevate kahtlustatavate tuvastamise ja kinnipidamiseni. Seetõttu on oluline alati sellistest juhtumitest politseile teada anda. Selliste menetluste puhul ei ole üldjuhul paraku võimalik tuvastada täpset kannatanute arvu ega tekitatud kahju suurust, kuid ülioluline on sellise tegevuse lõpetamine» ütles prokurör Mari Kartau.

«Soovitame inimestel suhtuda ettevaatlikult sõnumitesse või e-kirjadesse ning tuletame meelde, et kindlasti ei tohi kohe vajutada linkidele, mis teile saadetakse. Kui olete saanud ootamatu sõnumi, siis kõigepealt tuleb kontrollida ettevõtte klienditoe kaudu, kas nad on selliseid sõnumeid saatnud. Samuti tasub meeles pidada, et kodupanka tuleb siseneda ainult äpi või veebi kaudu. Näeme, et kelmuse ohvriks langevad igas vanuses inimesed, mistõttu on oluline jagada enda lähedastega infot, milliseid andmeid võib kuskile sisestada ja milliseid linke avada,» rääkis Juhanson.