Superstaarisaates osalenu ennustas võitja ette

Hans Markus Danilas kukkus saatest «Eesti otsib superstaari» välja pärast teist finaalvooru. Ta ei olnud üksi. Temaga koos langes väkjaMeelis Kesperi.

24. oktoobril andis Danilas teada, kelle võitu tema saates loodab. Ta ütles, et hoiab edaspidi pöialt Sebastian Jasinskile, kes oli finaalsaadete ajal tema toanaaber, ja Ant Nurhanile, kelles ta näeb ka tulevast superstaari. «Ant on nii kogenud ja professionaalne. Kui ta laulab, siis seda on lausa võrratu vaadata,» sõnas Danilas siis.

Superstaarisaate üheksanda hooaja võitja Ant Nurhan. Foto: TV3

Natuke rohkem kui kuu aega hiljem saigi Danilase öeldu reaalsuseks. Superstaarisaates võitis Ant Nurhan. «Veel praegugi tundub uskumatu, mis juhtus, aga see kõik tõestab, et on vaja kuulata oma südame häält ja järgida unistusi,» ütles värske superstaar TV3-le, tänades kõiki, kes sel erilisel teekonnal toeks ja inspiratsiooniks oli.

Hoolimata pühapäevasest pikast ja pingelisest võistlusest ning tekkinud väsimusest on Nurhan päeva lõpuks rahul: «Olen sellest terve elu unistanud ja praegu väga õnnelik!»

Uurides Hans Markus Danilaselt, miks ta arvas, et Nurhan on järgmine superstaar, vastas ta: «Lihtne vastus oleks järgmine: ma nägin kohe alguses, et Ant on väga küps ja elukogenud artist. Ta saab väga hästi aru, kuidas edastada sõnumit ning kaasata terve keha ja vaim laulu, mida ta parasjagu laulab. Seda on kohati päris raske saavutada, eriti noortel ja vähem kogenud artistidel.»

Danilas lisas: «Tuleb olla momendis, et edastada kuulajale ehtne ja puhas emotsioon. Sellega saab Ant väga hästi hakkama ning see on see, mis teeb temast hea artisti. Ja muidugi on ta väga tugev vokalist ja hea lavalise olekuga.»