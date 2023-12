Neljapäeval kella poole kahe ajal oli Võrumaal ligi 250 katkestust, Valgamaal aga üle saja. Põlvamaal neid õnneks polnud. Valgamaal on majapidamisi, kus pole elektrit olnud juba kaks nädalat.

Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi sõnul on üle saja mehe probleemide tekkimisest saadik kõik päevad kahes vahetuses tööd teinud, et rikked saaksid lahendatud ja elektriühendus taastatud. «Samuti töötab meie juhtimiskeskus suurendatud koosseisus ja oleme kaasanud kõik lisajõud rikkeid kõrvaldama. Kasutame ka droone, et tuvastada rikkekohad kiiremini,» sõnas Härm.