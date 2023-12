Võru Talvefestival toob linna jõuluturu ja pool tuhat tantsijat

Võru linna jõuluturg toimub esmakordselt kahepäevasena. Turg avatakse reedel, 8. detsembril kell 17 ja oste on võimalik teha hiliste õhtutundideni, kuni kella 22ni. Laupäeval on turg avatud kella 10–15. Laadal kaubeldakse eheda käsitööga, pakutakse maitsvat sööki-jooki ja kaasa saab osta kohaliku toidumärgisega tooteid. Esinevad kohalikud muusikud, lauljad ja tantsijad ning kohal on ka jõuluvana.