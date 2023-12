Kaplinski luule innustas Võrus etendust tegema

Võrus Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis esietendus neljapäeval MTÜ Müüdud Naer lühilavastus «Uni nihutab piire», mis on ispireeritud Jaan Kaplinski luulest.

Tegu on täiskasvanute muinasjutuga looja kirest ja ohtlikest situatsioonidest. See on lugu inimese süüst ja vabandustest, mis määravad meid eneseotsingule loodusesse ning istuma kivile tühja aianurka, kus tema laps kord jumalat palus.