Mida saab kullerfirma klientide kaitseks kelmide eest ära teha?

Ettevõtte meediasuhete juht Reelika Lepp sõnas, et pühade ajal kasvab pakisaatmiste maht tavapärasega 20-30 protsenti ning sellega seotud petuskeeme esineb tõepoolest rohkem. «Me nõustame kliente igapäevaselt ning jagame oma infokanalites teavet erinevate petuskeemide ja õngitsuskirjade kohta, et tõsta inimeste teadlikkust ja kutsuda neid üles olema ettevaatlikud,» sõnas Lepp.

«Samas on hea meel tõdeda, et meil on aktiivsed ja tähelepanelikud kliendid, kes pöörduvad meie klienditeenindusse kahtlaste sõnumite või e-kirjadega, soovides teada, kas see on pärit meie süsteemist või on tegemist pahatahtliku õngituskirjaga või muu petuskeemiga,» lisas ta.