Karula kandi elektrimured said ajutise leevenduse

«Meil on väga hea: meil on elekter, kohalik elekter. Kolmapäeval toodi kõigile Koobassaare külas kohalikud generaatorid alajaamadele,» lausus kaks nädalat katkendliku elektriühendusega elanud Koobassaare elanik Tarvo Arumäe. «Nagu öö ja päev on, kui tuled õhtul koju ja saad panna laelambid nii põlema, et terve maja on valge, mitte seasilmake akulambiga. Lapsed on kohe rahulikumad, endal ka mõnusam olla.»