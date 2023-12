Uue nädala algus toob kohati kuni kolm kraadi sooja

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja mitmel pool tuiskab. Puhub kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 6-12 kraadi, saartel jääb temperatuur vahemikku 0 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal sadu järk-järgult hõreneb. Puhub kagutuul 4-10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 2-8 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab nõrka lund. Puhub kagutuul 3-9 m/s, hommikul Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati vähest lund, saartel ka lörtsi, on jäiteoht. Pärast lõunat levib lumesadu Kagu-Eestist üle maa loode suunas, mitmel pool tuiskab. Puhub kagu- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 1-3 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati kuni kraad sooja.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma, ühtlasi on jäidet. Puhub idakaare tuul 3-8, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4 , saarte rannikul kohati 0 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma, on jäidet. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati kuni +3 kraadi.