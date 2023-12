Mida võiksid tähendada digikelts, lamar ja rohemu

Uudissõnade korje Sõnaus on presidendi kantselei ja Vabamu ühisalgatus, mis toimus juba kolmandat korda. Sõnause ellukutsuja oli president Toomas Hendrik Ilves aastal 2010. Võidusõna oli siis taristu, mis on tänaseni laialdaselt kasutuses. Viimasest sõnakorjest on käibele läinud sellised sõnad nagu kaugõpe, ruumer ja taibutalgud.