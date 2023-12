Noorte Eurovisioonil Eestit esimest korda esindanud Arhanna Sandra Arbma on muidu tavaline 11-aastane Räpina tüdruk, aga lauldes muutub ta kui hoopis teiseks inimeseks. Lauluõpetaja Margot Suure hinnangul on tal just see X-faktor, mida paljudel ei ole.