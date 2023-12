«Kogumiskastid paiknevad aasta lõpuni Lõuna-Eesti raamatukogudes. Tean, et näiteks Kiidjärvele, Alatskivile ja Missosse on juba kindaid ja mütse toodud,» ütles Euroopa kultuuripealinna programmi Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots. «Ka käsitööõpetajaid on inspiratsiooni saanud ja lapsedki on kudumas.»