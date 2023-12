Marek Kiik, Päästeameti Lõuna regiooni kommunikatsioonijuht:

«Päästjad on kolmapäevase seisuga novembri algusest käinud ohte likvideerimas Valgamaal 96, Võrumaal 46 ja Põlvamaal 21 korral. Eelmisel aastal samal ajal oli neid juhtumeid kolmes maakonnas kokku 15. Tööde maht on seega olnud küllalt suur. Seda on tinginud eelkõige lumi, mille raskusest kipuvad puud ja liinid purunema. Hävitustööd on aga teinud ka sügistormid.