Valga- ja Võrumaa õppurid võtsid vastu tunnustuse presidendi kaasalt

Tunnustuse pälvis 37 õpilasleiutajat, kelle mõttelennu ja kätetöö tulemusena valmis 29 silmapaistvat leiutist, mis pakuvad lahendusi igapäevastele probleemidele. Tunnustuse osaliseks said ka esimese ning teise preemia saanud tööde juhendajad – kokku pälvis tänu 15 juhendajat 14 töö eest.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Tanel Liira sõnul möödus selle aasta konkurss õppimise tähe all ja oli täis positiivseid üllatusi, kuna sel korral oli leiutiste läbiv teema keskkond ning selle säästmine.

„Alati ei pea jalgratast leiutama, vaid tähtis on probleeme märgata ja selle põhjal uusi asju disainida ning lõpuks see kõik meisterlikult üheks tervikuks kokku kirjutada. Kiidan kõiki noori leiutajaid suurepäraste leiutiste ja saadud positiivsete õppetundide eest – aitäh, et õpetasite mind taas rõõmustama ja imedesse uskuma,“ ütles Liira.