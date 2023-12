Vanarahva rõivastes talurahvamuuseumi töötajad tõid rehetarre muu hulgas sületäie põhku ning lasid seda ukrainlastel parrele visata, et õnn õuele tuleks. Veel said külastajad vägikaigast ja köit vedada, hiirelõksu läbida, küünlarasva valada, koolitares sulega kirjutada. Selgus, et nii mõnedki rahvakombed on meil sarnased.