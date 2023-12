Kohus tunnistas kaitseväelaste vaktsineerimise nõude õigusevastaseks

Kohus selgitas oma otsuses, et kuigi käskkirjaga kehtestatud nõuet ei saa pidada otseseks vaktsineerimiskohustuseks, on see mõju poolest siiski vaktsineerimiskohustusega võrdväärne. Tõendi esitamise kohustus tähendab terve ja haigust mittepõdenud inimese jaoks sisuliselt vaktsineerimiskohustust, kuna vaktsineerimisest sai teenistussuhte jätkamise eeldus. Kuivõrd selle tõendi saamine olukorras, kus isik ei olnud haigust põdenud, eeldas enda vaktsineerimist, oli korraldus sisuliselt suunatud kohustuseks end vaktsineerida.