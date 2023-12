Raasikul selgus karikavõitja

Finaalmäng pakkus rohkesti füüsilist mängu, pinget ja tasemel väravaid. “Mäng oli ilus, mäng oli agressiivne. Pall liikus, mõlemal pool oli emotsiooni, publik aitas kaasa. Nauditav. See ongi käsipall,” lausus värske karikavõitja Armis Priskus.

“Võit jäi realiseerimise taha ja esimese poolaja krambi alla. Jäime hätta, lasime ennast väga lihtsates kohtades ära karistada, ” kommenteeris Viljandi puurivaht Rasmus Ots. “Üks asi on see, kui väravavaht tõrjub, teine asi, kui me ei saa raamilegi pihta. Meil oli väga palju praaki sellise mängu kohta. Kahju, et see praagihulk pidi just finaali sattuma.”

Serviti murdis Tapa

Pronksimängus oli kaalukauss selgelt Serviti poole kaldu. Pärast 6. minuti 3:3 seisu läks favoriit Serviti oma rada pidi. Matši 15. minutiks oli Serviti sooritanud 8:0 spurdi, skooriks 11:3. Ka 10 minutit hiljem oli Tapa endiselt realiseerinud vaid kolm väravat – üks Marcus Rättelilt, üks Endrik Jaaniselt ja üks Ilja Kosmirakilt. Tapa 20-minutilise väravate põua lõpetas Marten Saar 28. minutil. Esimene poolaeg lõppes seisuga 19:4 Servitile. 19-st väravast 7 kuulus Serviti ääremängijale Henri Sillastele.

Teine poolaeg kulges sama malli järgi – Serviti mängupilt oli kiire, Tapa oma malbe. 40. minutil oli skooriks 28:6, kui Tõnis Kase palli väravasse saatis. Mängu 50. minutiks oli seis 31:10. Nõnda võitis Serviti pronksi lõpptulemusega 38:12.

Serviti eest viskas enim väravaid Henri Sillaste, kelle arvele jäi kümme väravat. Tõnis Kase viskas kuus väravat. SK Tapa resultatiivseim mängija oli Ilja Kosmirak nelja väravaga.

Kohtumise parimateks mängijateks valiti samuti väravavahid – Tapa parim oli Jens Ülesoo ja Põlva parim Andero Viljus.

“Täna läks hästi. Loodame, et läheb edaspidigi. Tapal oli eilne hästi kõva mäng juba all. Meil ka muidugi, aga meil said nooremad ja värskemad jalad mängu,” kommenteeris Viljus.

“Eks ma arvan, et siin on mõned mängud all olnud ja osad põhikoosseisu mängijad peavad veel esiliigat ka mängima. See annab oma löögi. Põlva lihtsalt oli meist üle täna,” lausus Ülesoo.