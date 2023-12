Tasakaalulindil trikitaja heiskab talvepealinna lipu

Kaisa Areng lisas, et kuna järgmisel aastal tähistatakse Eesti lipu 140. sünnipäeva ja Otepää on trikoloori häll, siis kuulutatakse välja ka Eesti lipu juubeliaasta. Turul tegutseb sepp Alar Tamm, kes sepistab kohapeal juubeliaastaks vallale erilise kingituse. «Kõik, kes talveturule tulevad, saavad ise selle ime valmimisele kaasa aidata. Mis täpsemalt valmib, on veel selgumisel, aga kindlasti saab see olema vaatemänguline,» märkis üks korraldajatest.