Vahel võib mõne ettevõtte puhul juhtuda, et terve kollektiiv koondatakse, sest ettevõte lõpetab tegevuse. Selliseid juhtumeid on aga tänavu ette tulnud ka Lõuna-Eestis. Samuti on olnud suuremaid koondamisi töömahu vähendamise tõttu.