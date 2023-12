Võru vallas uppus läbi tiigijää vajunud mees

11. detsembril kell 14.45 teatati, et Võru vallas Jeedaskülas on teeäärses tiigis näha läbi jää vajunud uppunud meest. Päästjad tõid uppunud 75-aastase mehe ujuva päästelaua abil kaldale.

Päästeamet hoiatab, et vooluveekogudel, allikakohtades, sildade juures ja samuti aeraatorite või muude sarnaste seadmetega varustatud veekogudel on jää alati õhem ning läbi kukkumise risk väga suur. Jääle minnes tuleb arvestada veekogu eripärade ning nendest tulenevate läbivajumise ohtudega. Et jääst läbi vajumisel välja saada on oluline kaasa võtta turvavarustus, mille hulgas kaela riputatud jäänaasklid. Koos minna on alati turvalisem, kuid liikudes peab omavahel paarimeetrist distantsi hoidma, et kui ühega midagi juhtub, saab teine appi minna või abi kutsuda.