«Eesmärk on, et kella seitsmeks on Keeni kooli esine ja parkla lumest puhastatud,» ütleb Otepää valla lumelükkaja Margus Sisask. Ta hooldab talvel teid peale Keeni ka Sangastes ning Harimäe ja Mäeküla kandis. Sõitmist tuleb ühe ringiga omajagu, ainuüksi kahes asulas tiirutades võib ligi 70 kilomeetrit maha sõita.