Igor Taro: Eestist ei tohi saada odavaimat jäätmejaama

Igasugune maks on ettevõtja silmis kurjast ka siis, kui see teenib pikas plaanis laiemat avalikku huvi. Seetõttu pole midagi erakordset selles, kui ettevõtjate esindusorganisatsioonid esitavad keskkonnatasude tõstmise eelnõule kriitilisi seisukohti. Ettevõtja eesmärk on maksimeerida kasumit ning hoida kulud võimalikult madalad. Mõni neist kulutustest lähtub avaliku võimu poliitilistest valikutest. Kasumihuvi on kitsas ja piirneb eelkõige ettevõtte omanikega.