Jaan Rapp: vajame heade sõnade kuud

Aasta lõpp on eriline sellegi poolest, et siis on palju pidulikke üritusi. Antakse üle tunnustusi, kingitakse tänukirju ja lillekimpe. Häid emotsioone, mida sellised ettevõtmised kaasa toovad, on raske üle hinnata. Eriti siis, kui tunnustuse pälvivad need, kes seda tõesti väärivad. Nii et isegi need, kes ehk ka esiletõstmist lootsid, tunnistavad oma südames: parim võitis.