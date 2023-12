Võru abiarst rakendas pardid heategevusvankri ette

Hiljuti õnnestus ettevõttelt Anvol saada veel 500 parti, seega on heategevuslikke mängulinde nüüd kokku ootel 1000. «See algas väga väikeste numbritega. Haigla juhtkond andis siis märku, et võiks suuremalt mõelda. Need pardid järjest lähevad sinna kuuse juurde, kõike tuhandet me sinna korraga välja ei pane,» sõnas Jaanson.

Partide külge kinnitab riputuslindid abiarst ise oma töö kõrvalt. «See ei ole väga suur vaev. Natuke nokitsemist. Kuna ma haiglas töötan, hoian silma peal, kui palju neid kulub ja kui palju on vaja juurde teha.»

Pardikorv sai haiglas kuuse kõrvale paika novembri lõpus. Seni ei ole Jaanson kokku lugenud, kui palju annetatud on, aga huvi on olnud suur. «Tundub, et inimestele ikkagi läheb see korda, nad annetavad aktiivselt – kuusk on partidega ehitud.»

Annetada saab kolmekuningapäevani

Ta pakkus, et kõigi tuhande pardi käikuminek ehk ei õnnestu, aga vähemalt pooled võiks seekord heategevuses osaleda küll. Pardid jäävad haiglasse 6. jaanuari ehk kolmekuningapäevani, seejärel jõuab annetus abivajajateni.

Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask lausus, et haigla juhtkond tuli ideega kiirelt kaasa. «Algne idee oli ikka Kris-Mariilt, ta on meil tubli EMO töötaja. Ta saatis kirja, et selline mõte on. Saime kokku, arutasime, kuidas seda kõige paremini teha. Arutelu tulemusena tuli see formaat, et jätame igal aastal fuajees oleva kuuse tavaliste ehetega ehtimata ja ehime seda ainult partidega.»

Vask tõdes, et tavaliselt aitavad heategevusprojektid pigem haiglat. «Meie ise eriti ei ole heategevusprojektidesse panustanud. Aga see idee tundus väga sobivat. Minu teada on seal juba mitusada eurot kogutud.»