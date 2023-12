Kriimsilmade küttimine on sel hooajal olnud väga edukas

Veel kaks nädalat tagasi oli Põlvamaal tabatud üks hunt ja Võrumaal kolm. Valgamaal ei olnud jahimehed tolleks ajaks suutnud tabada veel ühtegi hallivatimeest. Nüüd on olukord aga teine. Keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialisti Indrek Hirsi sõnul on eilse, 11. detsembri seisuga Põlvamaal kütitud viis hunti, Võrumaal kaheksa ja Valgamaal üks hunt. Üle Eesti on hunte eilse info põhjal kütitud 64.