Tähtajatu streik algab 22. jaanuarist

EHL-i esimees ja streigijuht Reemo Voltri rõhutas, et viimase hetkeni siiski loodeti, et streiki pole vaja välja kuulutada ning kõik valitsuse liikmed saavad aru, et investeering haridusse on investeering Eesti tulevikku. «Kahjuks aga ei suudetud valitsuses siiski prioriteete seada. Väga märgiline oli ka haridus- ja teadusministri palkade alamäära tõusuks leitud kaheksa miljoni mittejõudmine riigieelarvesse,» lisas Voltri.