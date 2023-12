Intsident juhtus Vastseliina lähedal asuvas Jeedaskülas, kõnealune tiik asub kohe Vastseliina-Vana-Saaluse tee ääres. «See on tal sünnikodu. Ta ostis küll Vastseliinasse endale maja, aga ta käis siia iga päev,» rääkis hukkunud mehe kohta naaber Jeedaskülas Tiiu Silm.

Silm lausus, et tiiki elu jätnud Nikolai kasvatas tiigis kalu ja käis neid seal vaatamas. Vett hapnikuga varustav aeraator võis olla ka põhjus, miks õnnetus juhtus, sest see takistab jää moodustumist. Uppumispaigas oli jää paksus 2–3 sentimeetrit. «Jääle jäänud märkide järgi võib arvata, et mees oli püüdnud august välja saada, kuid jää purunes eest ja üksi väljasaamine käis tal üle jõu,» selgitas Vastseliina meeskonnavanem Rain Tobreluts.