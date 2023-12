«Alguses tundus see lausa hullumeelse ettevõtmisena. Plaanisime jõulumaad teha kahel päeval, aga lõpuks kasvas see meil enam kui nädala pikkuseks, sest nii palju huvilisi oli. Kõik siin juba käinud või alles jõudvad rühmad peale Tartumaa Tõrvandi kooli on Räpina valla algklassidest ja lasteaedadest. Pühapäeval oli meil perepäev, et Mehikoorma Kuldkohakesest saaksid osa ka need, kes koolis või lasteaias ei käi,» sõnas Tenson.