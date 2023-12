Kääriku spordikeskus pidi elektrikatkestuse tõttu ajutiselt uksed sulgema

«Viimase nüüd siis pea kuu aja jooksul oleme olnud sunnitud lugematul arvul kordi vabandama oma klientide ees, rääkimata saamata jäänud tulust, töötajate öistest tundidest ja diislikogustest, mis on kulunud generaatorite käitamisele. Vabandame oma klientide ees ja teeme kõik endast võimaliku, et suudaksime liikuda tagasi normaalsusesse, et olla vääriline oma nimele,» lisas Karis.