Lätlased protestivad Eesti piiri lähedale plaanitava tuulepargi vastu

Valmiera-Valka tuuleparki on plaanitud kuni 60 tuulikut, millest igaühe võimsus võib ulatuda kaheksa megavatini, seega jääb maksimaalne võimsus 480 megavati juurde. Tuulikute eeldatav maksimaalne kõrgus on 300 meetrit ning rootori diameeter kuni 200 meetrit. Ehitusala kogupindala on 5387 hektarit. Planeering ulatub läbi Plāņi valla Valmiera piirkonnas ning Vijciemsi ja Valka valla Valka piirkonnas. Park ulatuks Valkast viie kilomeetri kaugusele. Ehitust on plaanis alustada 2025. või 2026. aastal.