Põlvamaa noortetreeneritest pälvis tunnustuse edukalt noori võrkpallureid kasvatav Põlva spordikooli treener Ingrid Mandel. Maakonna aasta kohaliku spordielu edendaja Kert Preeden sai aga selle tiitli, kuna on tõestanud, et tulemuslik jalgpallielu Räpina vallas on võimalik.