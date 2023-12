Vahur Joa: pettused ei tasu ära

Eesti võitleb juba mitu nädalat elektrikatkestustega ning väga paljud majapidamised on olnud pikalt vooluta. Sajad elektrikud töötavad praegu lausa kahes vahetuses, et olukorda leevendust tuua.

Samuti on käed-jalad tööd täis päästjatel – nii kutselistel kui vabatahtlikel. Küll tuleb libedaga teel välja sõitnud autosid kraavist välja tõmmata, üleköetud ahju tõttu lahvatanud põlengut kustutada või läbi jää vajunud hädalist kaldale aidata. Nad on meist vaid telefonikõne kaugusel. Ja teevad oma tööd pühendunult oma väikese palga või isegi pelgalt pärastise käepigistuse ja aitäh-sõna eest.

Samamoodi on ka politseinikega – nad aitavad, nagu suudavad, kui keegi on kellegi teise varale näpud taha ajanud, vägivalla pärast kannatanud või liikluses ohtlikke olukordi tekitanud. Ilmast olemata annavad nad endast kõik, et inimesed oleksid kaitstud, varastatud asjad jõuaksid tagasi omaniku kätte ning kord oleks majas.