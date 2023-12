Monika Rogenbaum: elu kesk lumepimedust

On esmaspäeva õhtu. Jõudsin töölt koju, umbes tund on südaööni. Teekonnal Valgast Harglasse oli näha, et elektrita on täna Koikküla kant. Ausalt öeldes mõjub see teadmine masendavalt. Isiklikult võisin täna küll kergendatult hingata, kui valguskuma koduakendest paistis – tähendab praegu saab lülitist tuled põlema panna. Aga olulisim on sideühendus, et saaksin saata vajalikud kirjad ning lõpetada tööülesanded, mis päeval pooleli jäid.