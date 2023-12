Rõuge valla inimesed ruttasid elektrifirmale appi

«Valla hallatavates asutustest on elekter puudu Rõuge lasteaia Nursi rühmas, samuti on suletud samas majas asuv Nursi raamatukogu,» andis teada valla kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel.

«Teised valla lasteaiad ja kõik koolid töötavad, meie hoolekandeasutustes on kõik korras,» lisas ta.

Küll rõhutas Nagel, et kui keegi teab mõnda hädas olevat üksikut eakat või abivajajat, kes on juba pikemalt ilma elektri ja/või sideta, palutakse tal anda abivajajast teada oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile.

Vallavalitsus on kursis olukorraga laialdasemate elektrikatkestustega piirkondades, mis jäävad ümber Nursi, Vastse-Roosa – Karisöödi, Sänna, Krabi. «Suhtleme Elektrilevi klienditeenindusega pidevalt ja teame, et töid järjest tehakse,» kinnitas kommunikatsioonispetsialist.

Kui keegi näeb maha langenud elektriliini, tuleb jääda sellest ohutusse kaugusesse – eriti, kui see säriseb või suitseb – ja anda olukorrast teada rikketelefonil 1343. See on küll sageli hõivatud ning paneb kannatuse proovile, kuid keegi teine peale Elektrilevi paraku aidata ei saa. Infot saab edastada ka MARU rakenduse kaudu. Hädaolukorras tuleb aga muidugi helistada häirekeskusesse numbril 112.