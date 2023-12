Homsest võib minna jalgsi suurte piirijärvede jääle

Keelatud on väljumine jääle Smolnitsa küla ja Narva jõe lähte vahelisele alal, samuti ligineda jõe suudmetele lähemale kui 200 meetrit. Vältida tuleb ka liikumist Salusaarele lähemale kui 200 meetrit ning Emajõe suudmele lähemale kui kilomeeter.

Inimelude kaitseks on keelatud minna nii jalgsi kui ka maastikusõidukitega kuue piiriveekogu jääle. Need on Narva veehoidla, Narva jõgi, Pabra järv, Vaniku järv, Kriiva järv ja Pattina järv.